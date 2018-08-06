مركز طابة للدراسات والإستشارات الوقفية يقوم بزيارة وزير العمل والتنمية الاجتماعية

عدنان باحكم(صدى):

قام مجلس إدارة مركز طابة للدراسات والإستشارات الوقفية والوصايا بالمدينة النبوية بزيارة معالي وزير العمل والتنمية الإجتماعية ، ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس احمد بن سليمان الراجحي في مكتبه بالوزارة،

حيث قدّم مركز طابة تعريفاً عن مرحلة تأسيسه ومن ثم أنشطته ، وأبرز إنجازاته ، كما بحث الحاضرون أوجه التعاون بين مركز طابة للدراسات والإستشارات الوقفية والوصايا بالمدينة النبوية والهيئة العامة للأوقاف بما يحقق التنمية المستدامة للقطاع الوقفي حسب رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

وأبدى معاليه حرص الوزارة على مامن شأنه الرقي بهذا القطاع الهام .

وفِي الختام استمع الجميع إلى توجيهات معالي وزير العمل والتنمية الإجتماعية ، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بهذا الخصوص.

من جانبٍ آخر رفع رئيس مجلس مركز طابة للدراسات والإستشارات الوقفية والوصايا بالمدينة النبوية المهندس صالح بن عبدالرحمن المحيسن شكره وتقديره لمعالي وزير العمل والتنمية الإجتماعية، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي باسمه وباسم جميع أعضاء المجلس على ما قدمه من توجيهات ستسهم بإذن الله في تطوير العمل الوقفي في أنحاء بلادنا الغالية.