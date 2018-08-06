الإعلام تأمر بإغلاق حساب ” إنفوجرافيك السعودية “

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الإعلام، أنها أخطرت المواطن صاحب حساب ” إنفوجرافيك السعودية ” على موقع ” تويتر ” ، بإغلاق الحساب على خلفية الشكاوى من الصورة المصاحبة لإنفوجراف كان قد نشره.

وقالت الوزارة : ” بناء على ماورد للوزارة من شكاوى بخصوص الصورة المصاحبة للانفوغرافيك الذي نشره حساب إنفوجرافيك السعودية، فقد قامت الوزارة بإخطار المواطن صاحب الحساب بإغلاق الحساب لحين انتهاء الإجراءات النظامية والتحقيق في الموضوع وفقا للأنظمة الخاصة بالنشر الإلكتروني المعمول بها في المملكة