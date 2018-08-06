الجابر: الكشف عن لاعب أجنبي جديد خلال ساعات

نواف السالم(صدى):

كشف ” سامي الجابر ” رئيس نادي الهلال، اليوم الإثنين، عن ‏إعلانه لاسم اللاعب الأجنبي الجديد الذي سينضم لصفوف الهلال خلال ساعات، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النادي تعمل أيضًا على إنهاء المفاوضات بالنسبة للاعب الأجنبي الأخر خلال الفترة القريبة المقبلة.

ووجه ” الجابر ” ، رسالة إلى جماهير نادي الهلال قائلًا فيها ” محبي هذا النادي سقف طموحهم عالي ويجب أن نصل له، وأعرف أهم سؤال تنتظرون إجابته وأقول لكم: الأمور طيبة بإذن الله “.

وتقدم ” رئيس نادي الهلال ” ، بالشكر لكل الروؤساء السابقين للنادي، لافتًا إلى أنهم من جعلوا هذا النادي يصل إلى هذه المكانة، كما وجه الشكر إلى إعلاميين الهلال ، مشيرًا إلى أنه إعلام مختلف عن غيره لأنه مُنصف.