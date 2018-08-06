سفارة المملكة بأبوجا: تنفي صحة غلق التسجيل المبكر لحجاج نيجيريا

حمودي العنزي (صدى):

أصدرت سفارة المملكة لدي أبوجا، اليوم الإثنين، بيان أعربت فيها عن أسفها البالغ من تصريحات التي نسبت إلى رئيس مفوضية الحج النيجيرية ” عبدالله محمد مختار”، بأنه من المتوقع أن يؤدي فريضة الحج هذا العام حوالي 55.000 حاج نيجيري لهذا الموسم مقارنة بالعام الماضي والذي بلغ فيه عدد الحجاج 70.000 حاج، موضحًا أن هذا التراجع نتيجة لما وصغه بالإغلاق المبكر لعملية تسجيل الحجاج النيجيريين من قبل السلطات السعودية.

ومن جانبها استنكرت ” السفارة ” ، ما جاء في التصريح المشار إليه والذي تغافل الحقائق المؤكدة بأن باب التسجيل للحجاج النيجيريين متاج من قبل السلطات السعودية منذ وقت مبكر هذا العام.

وأكدت ” السفارة ” ، على أنه تم تمديد فترة التسجيل مرتين وذلك بناء على طلب الجهات النيجيرية المختصة، لافتًا إلى أن التأخير في التسجيل ناتج عن هيئة الحج النيجيرية.

وأشارت ” السفارة ” ، إلى أن ما نم عنه التصريح عارٍ تمامًا عن الصحة ولا يعكس الجهود التي بذلتها حكومة خادم الحرمين فى خدمة الحجاج عامة والنيجريين خاصة.