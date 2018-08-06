احتجاز 11 طفل برفقتهم 3 نساء بملابس ممزقة في صحراء.. والسبب مجهول

واشنطن (صدى):

أقدم 5 رجال على احتجاز عدد من الأطفال تتراوح أعمارهم بين عام و15 عاما، في صحراء أمريكية تحت تهديد السلاح.

وتمكنت شرطة ولاية نيو مكسيكو الأمريكية من انقاذ الأطفال، مبينة انهم مصابين بسوء التغذية بسبب مرورهم بظروف مزرية في مجمع صحراوي ناءٍ، ووجد برفقتهم 3 نساء.

وتفصيلا؛ عثرت الشرطة على الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين عام و15 عاما في مجمع تحت الأرض، مغطى بالبلاستيك، دون مياه نظيفة أو كهرباء و بدون أحذية وبملابس ممزقة، كأنهم لاجئون.

وضبطت الشرطة 5 رجال، منهم اثنان بحوزتهما سلاح ووجهت إليهما تهمة ارتكاب جرائم تتعلق بإساءة معاملة الأطفال حيث كانوا يشكون من الجوع والعطش وعدم النظافة، وبدا عليهم الذبول وبرزت ضلوعهم، كانوا في حالة صحية سيئة للغاية.

واقتحمت الشرطة الموقع إثر تلقي رسالة تقول: “نحن نتضور جوعًا ونحتاج ‏طعاما ‏وماء”، كما اعتقلت 3 نساء، يُعتقد أنهن أمهات الأطفال وتم الإفراج عنهن لاحقًا.

وكشفت الشرطة ان النساء والأطفال تعرضوا لغسل دماغ ويشعرون بالرهبة الشديدة من الرجال الذين كانوا يسيطرون على المكان، فيما لم يتبين الغرض من احتجاز الأطفال بهذا الشكل المؤسف، وفي ظروف لا إنسانية.