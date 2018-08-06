  • الإثنين 6

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. النيابة توضح موقف المدعي من المطالبة بالحق الخاص في هذه الحالة

النيابة توضح موقف المدعي من المطالبة بالحق الخاص في هذه الحالة

النيابة توضح موقف المدعي من المطالبة بالحق الخاص في هذه الحالة
علي القحطاني(صدى):

أكدت النيابة العامة ، اليوم الاثنين، أنه من حق المدعي المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة ، حتى في حال انقضاء الدعوى الجزائية العامة .

وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في ” تويتر ” : ” اذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد الأسباب المذكورة في المادة (الثانية والعشرين) من نظام الإجراءات الجزائية ، فيكون الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة “.

وأضافت: ” يأتي ذلك وفقا للمادة (103) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية “.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *