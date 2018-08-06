النيابة توضح موقف المدعي من المطالبة بالحق الخاص في هذه الحالة

علي القحطاني(صدى):

أكدت النيابة العامة ، اليوم الاثنين، أنه من حق المدعي المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة ، حتى في حال انقضاء الدعوى الجزائية العامة .

وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في ” تويتر ” : ” اذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد الأسباب المذكورة في المادة (الثانية والعشرين) من نظام الإجراءات الجزائية ، فيكون الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة “.

وأضافت: ” يأتي ذلك وفقا للمادة (103) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية “.