التجارة: تشهير بمؤسسة زيفت العلامة التجارية لألعاب إلكترونية بقصد بيعها

علي القحطاني (صدى):

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الإثنين، تشهير بصاحب مؤسسة لاستيراد وتجارة الجملة في الأجهزة والألعاب الإلكترونية بمدينة الرياض، بعد صدور حكم قضائي على مالك المنشأة إثر ثبوت تورطه بمخالفة نظام العلامات التجارية وعرض منتجات تحمل علامات تجارية مسجلة بقصد البيع، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية وتضليلاً وإيهامًا للمستهلكين بجودة السلع المعروضة.

قالت ” الوزارة ” ، إنه بثبوت إدانة صاحب المنشأة بحيازة وعرض بضائع تحمل علامات تجارية مقلدة بقصد البيع، وإصدا المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا بسجن المدعى عليه لمدة 15 يومًا، ومصادرة البضائع المقلدة وإتلاف العلامة التجارية المقلدة ،ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وأشارت ” الوزارة ” ، إلى تفاصيل القضية جاءت بضبط 400 قطعة من أجهزة ألعاب ” البلاي ستيشن ” وضعت عليها علامات تجارية مقلدة لعلامة PS2/PS3 والمسجلة لدى الوزارة من قبل مأموري الضبط القضائي، وبناء عليه تم ضبط البضاعة المعروضة وإحالة المخالفة الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.

والجدير بالذكر أن نظام العلامات التجارية نص على المعاقبة بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة، وكل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره، وكل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.

وأكدت الوزارة ، على مواصلة اتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في تخزين أو توزيع أو عرض وبيع أي منتجات مقلدة لعلامات تجارية ، وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.