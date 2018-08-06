في ذكرى ميلاده.. شاهد لحظة وفاة طلال مداح أمام جمهوره على خشبة المسرح

أماني الغامدي(صدى):

احتفل محبو الفنان طلال مداح بذكرى ميلاده الذي عرف بعشقه للفن فرحل على خشبة المسرح أمام الجمهور في أحدى حفلاته.

واستعاد الجمهور مقطع فيديو يرصد لحظة وفاته المؤثرة في الـ11 من أغسطس/آب عام 2000 حيث ظهر طلال مداح خلال اعتلائه مسرح المفتاحة، وسط مدينة أبها بمنطقة عسير جنوب المملكة العربية السعودية، وبعد استقباله بحفاوة بالغة من قبل جمهور تجاوز الـ3 آلاف شخص، بدأ تأدية أغنيته الطربية المحبوبة ” الله يرد خطاك” ” لكنه سقط فجأة من على الكرسي في سكون تام.

وأحدث سقوطه حزنا شديدا بين جمهوره من نفس المنصة التي أطربهم منها لسنوات طوال.

httv://youtu.be/p3_oFMqX3Xk