الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على المناطق غدا

عادل الحربي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بيانها اليومي بتوقعاتها لحالة الطقس غدًا الثلاثاء، على مناطق المملكة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

كما توقعت أن تنشط الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، الرياض) .