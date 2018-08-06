  • الإثنين 6

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. ” التجارة ” تضبط شاحنة محملة بحليب الأطفال منتهي الصلاحية

بالفيديو.. ” التجارة ” تضبط شاحنة محملة بحليب الأطفال منتهي الصلاحية

بالفيديو.. ” التجارة ” تضبط شاحنة محملة بحليب الأطفال منتهي الصلاحية
علي القحطاني(صدى):

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، شاحنة محملة بحليب الأطفال منتهي الصلاحية.
وذكرت الوزارة، أن عملت الضبط جرت أثناء توجه الشاحنة إلى أحد المستودعات بالرياض لتخزينها.
وأشارت إلى أنها ضبطت أكثر من 2000 علبة حليب أطفال منتهية الصلاحية.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1120 ] نشر منذ 35 دقيقة

الله لا يوفقهم

[ عدد التعليقات: 1406 ] نشر منذ 34 دقيقة

حسبي الله ونعم الوكيل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *