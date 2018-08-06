بالفيديو.. ” التجارة ” تضبط شاحنة محملة بحليب الأطفال منتهي الصلاحية
ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، شاحنة محملة بحليب الأطفال منتهي الصلاحية.
وذكرت الوزارة، أن عملت الضبط جرت أثناء توجه الشاحنة إلى أحد المستودعات بالرياض لتخزينها.
وأشارت إلى أنها ضبطت أكثر من 2000 علبة حليب أطفال منتهية الصلاحية.
“التجارة” تضبط شاحنة محملة بحليب الأطفال منتهي الصلاحية وهي متوجهة إلى أحد المستودعات في الرياض لتخزينها، وضبط أكثر من 2000 علبة حليب أطفال منتهية الصلاحية pic.twitter.com/17PsS87K3S
— وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) ٦ أغسطس ٢٠١٨
نوير[ عدد التعليقات: 1120 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله لا يوفقهم
تركي[ عدد التعليقات: 1406 ] نشر منذ 34 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل