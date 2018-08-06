بالفيديو.. ” التجارة ” تضبط شاحنة محملة بحليب الأطفال منتهي الصلاحية

علي القحطاني(صدى):

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، شاحنة محملة بحليب الأطفال منتهي الصلاحية.

وذكرت الوزارة، أن عملت الضبط جرت أثناء توجه الشاحنة إلى أحد المستودعات بالرياض لتخزينها.

وأشارت إلى أنها ضبطت أكثر من 2000 علبة حليب أطفال منتهية الصلاحية.