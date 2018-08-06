حلا الترك في المملكة.. قريبًا

أماني الغامدي(صدى):

كشفت النجمة البحرينية، حلا الترك، عن أعمالها خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن هناك عدة أغاني تقوم بالتحضير لها، إضافة إلى وجود لقاء قريبًا جدًا في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت ” الترك ” ، أن أغنية ” أوكي حبيبي ” لها شكل مختلف كليًا عن ماقدمته في أغنية ” ممنوع اللمس ” ، مشيرة إلى أنها ترى الانتقادات التي وجهت لها ” شيء عادي جدًا ” .

كما أشارت إلى أنها لا تتوقع أن يحدث تعاون بينها وبين والدها خلال الفترة القادمة.

وفيما يخص التمثيل، أكدت أنها تركز على التمثيل المسرحي فقط، لأن الأعمال التليفزيونية من شأنها التأثير على دراستها.