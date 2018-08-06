طلقة نارية خاطئة تودي بحياة فنان شعبي .. وزملائه يعددون صفاته

حمودى العنزي (صدى):

سادت حالة من الحزن بين الفنانين والإعلاميين بعد سماعهم نبأ وفاة الفنان الشعبي ماجد الماجد إثر إصابة بطلقة نارية.

وتفصيلا؛ تعرض الفنان الشعبي ماجد الماجد لطلقة نارية بالخطأ ، ودخل على إثرها المستشفى المستشفى قبل أيام ، وتوفي متأثرا بجراحه، مساء أمس الأحد.

ونعى الراحل عدد من زملائه الفنانين والإعلاميين، الذين رافقوه في مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من 25 عاماً، مؤكدين انه فنان مميز وأصدر العديد من الالبومات على الرغم من ابتعاده عن الأضواء.

وعدد زملائه صفاته الحسنة ميديا بخلقه الرفيع الفنان بدر الحبيش: ” عرفت ماجد الماجد، إنه إنسان يحب الجميع، ودائماً مبتسم “.

وعبر الفنان سامي الخليفة عن حزنه لوفاة الراحل خلال تغريدة قائلا : ” إن القلب يبكي والعيون تبكي وكل ما فيني عليك يبكي رحيلك يا ماجد.. 30 عاما أخ وصديق لم أعهد أنك أغضبت أحدا أو جرحت أحدا.. وجودك في الحياة هادئ لأبعد الحدود، لكن رحيلك موجع.. إلى جنة الخلد يا نور عيني