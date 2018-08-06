وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة المراعي للألبان وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض، وفرع الشركة في محافظة الخرج.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مدير أول التدقيق الداخلي الرياض: درجة البكالوريوس في تخصصات: التجارة، أو المحاسبة، أخصائي الصحة المهنية- النقل والخدمات اللوجستية الخرج: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص الصحة والسلامة.

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