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الجبير: المملكة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى وموقف كندا ” مستغرب “

الجبير: المملكة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى وموقف كندا ” مستغرب “
علي القحطاني(صدى):

صرَّح وزير الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، بأن المملكة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ولن تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، ونتعامل مع ذلك بكل حزم.

وأكد ” الجبير ” ، أن الموقف الكندي المستغرب مبني على معلومات مضللة، وأن إيقاف المذكورين يخضع لأنظمة المملكة القضائية التي كفلت حقوقهم.
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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1120 ] نشر منذ 1 ساعة

اتفق معك تماما

[ عدد التعليقات: 51285 ] نشر منذ 1 ساعة

موقف حازم صارم جازم ..

,, بيض الله وجه ملكنا الحبيب واطال في عمره ووفقه لما يحبه ويرضاه ,, آمين ,,

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