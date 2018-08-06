الجبير: المملكة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى وموقف كندا ” مستغرب “

علي القحطاني(صدى):

صرَّح وزير الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، بأن المملكة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ولن تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، ونتعامل مع ذلك بكل حزم.

وأكد ” الجبير ” ، أن الموقف الكندي المستغرب مبني على معلومات مضللة، وأن إيقاف المذكورين يخضع لأنظمة المملكة القضائية التي كفلت حقوقهم.

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