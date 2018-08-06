الإمارات تعرب عن رفضها المطلق لأي مساس بسيادة المملكة

أبوظبي(صدى):

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن رفضها التام لأي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية وتأييدها المطلق لما تتخذه حكومة المملكة من إجراءات أو ما تتبناه من سياسات.

وأكد بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة تضامن الإمارات مع المملكة في مواجهة أي تدخل خارجي من شأنه المساس بسيادتها الداخلية.

وشددت الوزارة على أهمية احترام الأعراف والمواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول والتي تقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.