صدارة: وظائف هندسية شاغرة في الجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة صدارة للكيميائيات، اليوم الإثنين، عن توافر عدد من الوظائف الهندسية لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الإثنين، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات الأتية ” مهندس تقدير، منسق أول الشؤون الهندسية، مهندس صيانة أدوات، مهندس ثاني إنتاج، مهندس إنتاج، أخصائي تخطيط أعمال، مشرف الخدمات اللوجستية، مهندس أول أتمتة العمليات.

ولفتت ” الشركة ” إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

https://career5.successfactors.eu