صدارة: وظائف هندسية شاغرة في الجبيل
كشفت شركة صدارة للكيميائيات، اليوم الإثنين، عن توافر عدد من الوظائف الهندسية لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.
وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الإثنين، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات الأتية ” مهندس تقدير، منسق أول الشؤون الهندسية، مهندس صيانة أدوات، مهندس ثاني إنتاج، مهندس إنتاج، أخصائي تخطيط أعمال، مشرف الخدمات اللوجستية، مهندس أول أتمتة العمليات.
ولفتت ” الشركة ” إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:
ابن البلد[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقين