البحرين تؤيد المملكة في إجراءاتها تجاه كندا

المنامة(صدى):

أعرب مجلس الوزراء بمملكة البحرين عن تأييده التام لكل ماتتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لمواجهة أي تدخل في شؤونها الداخلية .

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين لدى ترؤسة جلسة مجلس الوزراء اليوم تأييد مملكة البحرين للمملكة العربية السعودية ، فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة أي تدخل في شأنها الداخلي ووقوفها بشكل تام وحازم مع المملكة ضد أية محاولة للمساس بسيادتها.

واعرب سموه عن الأسف للموقف الكندي بوصفه تدخلاً صريحاً وسافراً في الشأن الداخلي للمملكة ويعد مخالفة لأبسط الأعراف الدولية والمواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول .