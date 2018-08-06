أمير جازان بالنيابة يواسي ذوي الشهيدين “النجمي” و”هباش”.. وهذا ماقاله لأبنائهما

عادل الحربي (صدى):

قدم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، أمير جازان بالنيابة، واجب التعزية والمواساة لأبناء وذوي الشهيدين الرقيب عادل النجمي، وعلي بن هباش، اللذين استشهدا دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، نقل خلالهما تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لذوي الشهيدان وذلك عندما زارهم في منزليهما.

وأكد أمير جازان بالنيابة أن الشهيدان بذلا روحهما فداءا للوطن والدين ، معبرا عن فخر واعتزاز الجميع بالنجمي من منسوبي القوات البرية وهباش من منسوبي المجاهدين بجازان، داعياً الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته.

وشكر أبناء وذوو الشهيدين القيادة الرشيدة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، ومعربين عن فخرهم باستشهادهما في ميدان العز والكرامة.