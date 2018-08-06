التعليم: نقل الـ 12 ألف المبتعثين ومرافقيهم من كندا

حمودي العنزى (صدى):

أعلن الدكتور ” جاسر سليمان الحربش ” وكيل وزارة التعليم للابتعاث، اليوم الإثنين، عن بدء وزارة التعليم في نقل ١٢ ألف مبتعث ومبتعثه مع مرافقيهم من كندا للدراسة في دول أخرى بعد التوجيه السامي الكريم بإيقاف الابتعاث والتدريب في كندا .

وقال ” الحربش ” ، في تصريح لقناة ” الإخبارية ” السعودية ، إنه يوجد في كندا ١٢ ألف سعودي منهم ٧ آلاف مبتعث ومبتعثة سيتم نقلهم مع مرافقيهم – البالغ عددهم ٥ آلاف مرافق – إلى الدراسة في الدول التي تعتمد الوزارة الدراسة فيها .

وأضاف ” الحربش ” ، أنه سيتم مراعاة ظروف جميع المبتعثين والمبتعثات وتسهيل أمورهم بما لا يؤثر على دراستهم ، وسيكون النصيب الأكبر لنقل المبتعثين لجامعات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لجودة التعليم وتعدد الفرص المتاحة في الدولتين.

وأوضح ” الحربش ” ، أنه سيتم نقل بقية المبتعثين للدول المتميزة في التعليم والتي يكون التدريس فيها باللغة الإنجليزية لضمان عدم التأثير على دراسة المبتعثين .

وتابع ” وكيل التعليم ” ، أن المبتعثون السبعة آلاف يوجد منهم ٥ آلاف يدرسون في المرحلة الجامعية والدبلوم ، وألفان يدرسون في مرحلة الماجستير والدكتوراه ( الدراسات العليا ).