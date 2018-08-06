الشاب خالد الفقية يحتفل بزواجه

محمد السعران(صدى):

في ليلة من ليالي الفرح والسرور إحتفل الشاب “خالد محمد أحمد الفقيه” أحد منسوبي المحكمة العامة في مدينة أبها بزواجه مساء اليوم السبت الموافق ١٤٣٩/١١/٢٢هـ بكريمة محمد عامر الصوقعي حيث أقيم الحفل في قاعة الثريا بمحافظة رجال ألمع وسط لفيف من الأهل والأقارب والأحباب والذين قدموا للتهنئة بهذا الزواج السعيد .

صحيفة “صدى ” تبارك للعروسين سائلين لهما حياة زوجية سعيدة داعين الله تعالى أن يبارك لهما ويبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير .