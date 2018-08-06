الشاب خالد الفقية يحتفل بزواجه
في ليلة من ليالي الفرح والسرور إحتفل الشاب “خالد محمد أحمد الفقيه” أحد منسوبي المحكمة العامة في مدينة أبها بزواجه مساء اليوم السبت الموافق ١٤٣٩/١١/٢٢هـ بكريمة محمد عامر الصوقعي حيث أقيم الحفل في قاعة الثريا بمحافظة رجال ألمع وسط لفيف من الأهل والأقارب والأحباب والذين قدموا للتهنئة بهذا الزواج السعيد .
صحيفة “صدى ” تبارك للعروسين سائلين لهما حياة زوجية سعيدة داعين الله تعالى أن يبارك لهما ويبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير .
أبو مها[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبته الشاب خالد عايشة عايشة ههههههه