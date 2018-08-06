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الشاب خالد الفقية يحتفل بزواجه

الشاب خالد الفقية يحتفل بزواجه
محمد السعران(صدى):

في ليلة من ليالي الفرح والسرور إحتفل الشاب “خالد محمد أحمد الفقيه” أحد منسوبي المحكمة العامة في مدينة أبها بزواجه مساء اليوم السبت الموافق ١٤٣٩/١١/٢٢هـ بكريمة محمد عامر الصوقعي حيث أقيم الحفل في قاعة الثريا بمحافظة رجال ألمع وسط لفيف من الأهل والأقارب والأحباب والذين قدموا للتهنئة بهذا الزواج السعيد .

صحيفة “صدى ” تبارك للعروسين سائلين لهما حياة زوجية سعيدة داعين الله تعالى أن يبارك لهما ويبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير .

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 2 ساعتين

حسبته الشاب خالد عايشة عايشة ههههههه

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