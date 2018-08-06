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” النمر ” يوضح طريقة بسيطة لمقاومة تضييق الشرايين وترسب الكولسترول

” النمر ” يوضح طريقة بسيطة لمقاومة تضييق الشرايين وترسب الكولسترول
علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب أن الاستمرار في الرياضة تساعد في مقاومة تضييق الشرايين .

وأوضح ” النمر ” عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ” أن ‏من خصائص الاستدامة على الرياضة أنها تبطئ وتقاوم تضيق الشرايين وترسب الكولسترول الضار داخل الشرايين التاجيه لذلك لابد من المداومة عليها ” .

وأضاف: ” يستطيع الانسان أن يختار ما يشاء من أنواع الرياضة بالذات التي ترفع نبضات القلب مثل المشي والسباحة وقيادة الدراجات الهوائية ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة

ماجاب شي جديد

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