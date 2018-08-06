” النمر ” يوضح طريقة بسيطة لمقاومة تضييق الشرايين وترسب الكولسترول
كشف الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب أن الاستمرار في الرياضة تساعد في مقاومة تضييق الشرايين .
وأوضح ” النمر ” عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ” أن من خصائص الاستدامة على الرياضة أنها تبطئ وتقاوم تضيق الشرايين وترسب الكولسترول الضار داخل الشرايين التاجيه لذلك لابد من المداومة عليها ” .
وأضاف: ” يستطيع الانسان أن يختار ما يشاء من أنواع الرياضة بالذات التي ترفع نبضات القلب مثل المشي والسباحة وقيادة الدراجات الهوائية ” .
ابو منار[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة
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