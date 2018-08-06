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خلفان تميم يكشف مخطط بين حمد بن جاسم وإسرائيل.. ويؤكد: المملكة ستفشله

خلفان تميم يكشف مخطط بين حمد بن جاسم وإسرائيل.. ويؤكد: المملكة ستفشله
أبو ظبي (صدى):

كشف ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، أن حمد بن جاسم قام بعمل سيناريو مع إسرائيل.

وقال في سلسلة تغريدات له إن السيناريو كالتالي: ” يجعل حمد بن خليفه مكروها…ثم يغادر الساحة معه ( يسير به) خلال هذه الفترة يواصل تميم المسيرة مدعومًا من الاثنين ..بعجز حمد بن خليفة الصحي تمامًا..ينقض من جديد ليتولى الحكم ويسعى جاهدا للتعامل مع المملكة في كل مطالب سابقة ” .

وأضاف : ” لكن المملكة ..مملكة الحزم تتعامل معه كما تعاملت مع على عبدالله صالح… فترفضه… وهذا مالم يكن متوقعا منه.. هذا والله اعلم ” .

وتابع : ” حكم قطر عند حمد بن جاسم غاية كبرى. واسرائيل ستحاول مكافأة هذا الرجل على اعماله البارعة والمخلصة لها…بتولي الحكم..والايام بينا ” .

وأكد : ” المملكة العربية السعودية…هي المتوقع ان تفشل هذا المخطط.. الخمس او الست سنوات القادمة ستكون الفاصلة ” ، مضيفًا : ” حمد بن جاسم يرى نفسه الاكفأ اليوم قبل غد لحكم قطر..وكذلك منطق اسرائيل. بقا


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1880 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله ينتقم منهم

[ عدد التعليقات: 1406 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله لا يوفقهم

[ عدد التعليقات: 51285 ] نشر منذ 2 ساعتين

وتابع : ” حكم قطر عند حمد بن جاسم غاية كبرى. واسرائيل ستحاول مكافأة هذا الرجل على اعماله البارعة والمخلصة لها…بتولي الحكم..والايام بينا ” .

,, كلامك كله صحيح .. وفي هذه العباره 100 % ,,

,, هذا هو هدف الخاين الثعلب الماكر حمد بن جاسم ، وقد قلت هذا الكلام باالحرف عام 92 م ، وقت ماصارت مناوشات على الحدود السعوديه مع كلاب قطر الضاله .. لأنها من تخطيطه وتنفيذ كلابه ، واكد هذا الظن ، حذفه للأمير السابق خليفه الأب ، وقبل ذالك كله .. حذف وزير الخارجية القطري ، مبارك بن علي الخاطر وحل هو محله ، ثم حذف العود كما ذكرت آنفاً وتولى الثور الأدرع حمد بن خليفه .. وهو سبب الخراب اللي حصل في كافة الدول العربيه ، من نار تونس اللي يأججها الى نار ليبيا التي اشعلها الى مصر والإخوان ( الخائنين ) ، الى إشعاله لنار سوريا التي سعَّرها ، الى اليمن ونيرانها ,, كل هذه الحروب والنيران المستعره بأسبابه ، ولا ننسى تأليب الدول ضد المملكه ومحاولة تشويه سمعتها ومشتراه لذمم من يسمونهم كتاب ومفكرين سياسيين ,, ( يعني الهلافيت المرتزقه ) ,,
,, وقناة الخنزيره وغيرها من القنوات النباحه .. والعد والسرد في موضوعه يطول ..

,, زبدة الكلام حركاته الماكره مكشوفه ، هذا مصير من يتعاون مع الشيطان واليهود ،،

,, لذا ربنا فاضحه وكاشف ستره بين الملا ,, والحمد لله ,,

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