خلفان تميم يكشف مخطط بين حمد بن جاسم وإسرائيل.. ويؤكد: المملكة ستفشله

أبو ظبي (صدى):

كشف ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، أن حمد بن جاسم قام بعمل سيناريو مع إسرائيل.

وقال في سلسلة تغريدات له إن السيناريو كالتالي: ” يجعل حمد بن خليفه مكروها…ثم يغادر الساحة معه ( يسير به) خلال هذه الفترة يواصل تميم المسيرة مدعومًا من الاثنين ..بعجز حمد بن خليفة الصحي تمامًا..ينقض من جديد ليتولى الحكم ويسعى جاهدا للتعامل مع المملكة في كل مطالب سابقة ” .

وأضاف : ” لكن المملكة ..مملكة الحزم تتعامل معه كما تعاملت مع على عبدالله صالح… فترفضه… وهذا مالم يكن متوقعا منه.. هذا والله اعلم ” .

وتابع : ” حكم قطر عند حمد بن جاسم غاية كبرى. واسرائيل ستحاول مكافأة هذا الرجل على اعماله البارعة والمخلصة لها…بتولي الحكم..والايام بينا ” .

وأكد : ” المملكة العربية السعودية…هي المتوقع ان تفشل هذا المخطط.. الخمس او الست سنوات القادمة ستكون الفاصلة ” ، مضيفًا : ” حمد بن جاسم يرى نفسه الاكفأ اليوم قبل غد لحكم قطر..وكذلك منطق اسرائيل. بقا