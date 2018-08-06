هجوم شرس من القطريين على أحلام بعد تهنئتها تركي أل الشيخ

أماني الغامدى (صدى):

شن القطريون، هجومً كبيرًا على الفنانة الإماراتية أحلام، بعد تهنئتها لمعالي المستشار تركي أل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بحول عيد ميلاده الـ37.

وقامت أحلام بمشاركة تغريدة لـ ” أل الشيخ ” كتب فيها : ” اليوم أكملت 37 سنة ” ، معلقة : ” العمر كله يابو ناصر ” .

وعلى الفور دشّن قطريون هاشتاق ” لا تشرفنا أحلام في قطر ” ، مطلقين حملة هجوم شرسة عليها واصفين إياها بأنها خانتهم.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام، قد اتخذت موقفًا محايدًا خلال مقاطعة الدول العربية لقطر، لكون زوجها هو القطري مبارك الهاجري، لكن هذا الموقف لم يشفع لها لدى القطريين.

وقال الإعلامي القطري، علي المسلماني : ” الفنانة الكبيرة أحلام ( أم فاهد ) أحب أنبهك على أن المدعو بو ناصر الذي تهنئينه بعيد ميلاده سبق وأن كتب قصيدتين مسيئتين إلى دولة قطر التي تسكنين بها معززة مكرمة ويحمل جنسيتها زوجك الفاضل وأبناؤك المحترمون ” .

من جانبه، استنكر الكاتب الإماراتي محمد تقي الهجوم على أحلام، قائلًا : ” لا حشمه ولا كرامة من صعاليك تنظيم الحمدين التطاول على احلام وزوجها في هذا الوسم والسبب تركي ال الشيخ كل عام وانت الحب ابو ناصر ” .

أما المطربة الإماراتية أحلام، فلم تعلق على هذا الهجوم عليها مكتفية بتغريدة عبر حسابها في ” تويتر ” ، كتبت فيها ” راس قمة ” ، في إشارة قد تكون إلى أنها أكبر من الخوض في هذا اللغط.