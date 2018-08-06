جامعة الأميرة نورة توفر وظائف أكاديمية شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للنساء، على درجتي “معيد، ومحاضر” في عدد من التخصصات.

وأكدت الجامعة أن العمل سيكون في كليات الطب البشري، والتمريض، والهندسة، والتصاميم، للعام الجامعي 1439هـ/ 1440هـ.

وأوضحت الجامعة أن الشروط العامة لشغل وظيفة “معيد” هي أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، و أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو من أي جامعة أخرى معترف بها، و أن لا يقل تقديرها في مرحلة البكالوريوس عن جيد جدًا، و أن لا يقل تقديرها في مواد التخصص عن جيد جدًا،و أن لا يتجاوز عمرها (30) عامًا،واجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

وأضافت الجامعة أن يشترط للكليات الصحية اجتياز اختبار رخصة الممارسة المهنية السعودية وذلك لكل من الكليات الآتية: (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض)، و الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOFEL)، بحيث لا تقل الدرجة عن (6) في اختبار (IELTS)، أو عن (78) في اختبار (IBT) TOFEL ، أو ما يعادلها من اختبارات، وذلك لكل من الكليات الآتية: ( كلية الطب البشري، كلية الصيدلة، كلية طب الأسنان)، بينما لا تقل الدرجة عن (5.5) في اختبار IELTS ، أو عن (59) في اختبار (IBT) TOFEL، أو ما يعادلها من اختبارات، وذلك لكلية التمريض، ويستثنى من ذلك الحاصلات على البكالوريوس من جامعات أجنبية في دول لغتها الأم هي الإنجليزية.

وتابعت: يشترط لكلية الهندسة إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً،و إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج ماجستير وفق شروط الجامعة، يشترط أن يكون التخصص مدرجًا في الإعلان.

وزادت: يشترط لكلية التصاميم والفنون ما يأتي أن لا تكون المتقدمة على رأس عمل حكومي، إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيين، إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج ماجستير وفق شروط الجامعة، يشترط أن يكون التخصص مدرجًا في الإعلان، الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOFEL)، بحيث لا تقل الدرجة عن في اختبار (IELTS)، أو عن (45) في اختبار (IBT TOFEL).

واشترطت الجامعة لشغل وظيفة (محاضر) أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن تكون حاصلة على درجة الماجستير من جامعة سعودية أو من أي جامعة أخرى معترف بها، و أن يكون تخصصها في مرحلة الماجستير متوافقًا مع تخصصها في مرحلة البكالوريوس،و أن لا يقل تقديرها في مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن جيد جدًا، واجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

وتابعت أنه يشترط للكليات الصحية لابد أن لا يتجاوز عمرها (35) عامًا (ويستثنى من ذلك المتقدمة الملتحقة ببرنامج دكتوراه)، الحصول على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في نفس تخصص الماجستير والتخصص الإكلينيكي، الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOFEL) بحيث لا تقل الدرجة عن (6.5) في اختبار (IELTS)، أو عن (93) في اختبار (IBT TOFEL)،أو ما يعادلها من اختبارات، وذلك لكل من الكليات الآتية: ( كلية الطب البشري، كلية الصيدلة، كلية طب الأسنان)، بينما لا تقل الدرجة عن (6) في اختبار IELTS ، أو عن (78) في اختبار (IBT) TOFEL، أو ما يعادلها من اختبارات، وذلك لكلية التمريض، ويستثنى من ذلك الحاصلات على درجتي البكالوريوس والماجستير من جامعات أجنبية في دول لغتها الأم هي الإنجليزية.

ولكلية الهندسة اشترطت أن لا يتجاوز عمرها (35) عامًا، (ويستثنى من ذلك المتقدمة الملتحقة ببرنامج دكتوراه)، إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً، إذا كانت المتقدمة لكلية الهندسة ملتحقة ببرنامج دكتوراه وفق شروط الجامعة، يشترط أن يكون التخصص مدرجًا في الإعلان.

وأكدت أنه لابد لكلية التصاميم والفنون أن لا يتجاوز عمرها (35) عامًا، وإذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج دكتوراه وفق شروط الجامعة، يشترط أن يكون التخصص مدرجًا في الإعلان، و الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOFEL)، بحيث لا تقل الدرجة عن (6) في اختبار (IELTS)، أو عن (78) في اختبار (IBT TOFEL).

وبينت الجامعة أن المستندات المطلوب إرفاقها هي صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة (بطاقة الأحوال المدنية)، السيرة الذاتية، إرفاق جميع المؤهلات العلمية والسجلات الأكاديمية ، صورة طبق الأصل للوثائق من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم إذا كانت حاصلة عليها من خارج المملكة، الخبرات السابقة (إن وجدت).

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني- بوابة التوظيف الإلكترونية: (هنا )، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 22/ 12/ 1439هـ الموافق 2/ 9/ 2018م، وينتهي بنهاية يوم الخميس 3/ 1/ 1440هـ الموافق 13/ 9/ 2018م.

وللاستفسارات يرجى التواصل مع فريق وحدة التوظيف على البريد الإلكتروني ([email protected])، أو على هواتف: ( 8243125/ 8243069/ 8243049 ) .

ولمعرفة التخصصات المطلوبة، الدخول على الرابط التالي: http://www.pnu.edu.sa/arr/NewsActivities/Announcements/Pages/Announcement1731.aspx