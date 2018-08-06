هيئة حقوق الإنسان: 21 وظيفة شاغرة في ” عرعر والباحة ونجران “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، عن حاجتها إلى شغل عدد من وظائفها الشاغرة بفروع الهيئة فى كلًا من ” عرعر، الباحة، ونجران ” ، مؤكدة على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يجتاز المقابلات الشخصية والاختبارات التي تضعها الهيئة.

وأوضحت ” الهيئة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من تاريخ 1439/11/24هـ ومستمر حتى تاريخ 1439/12/4هـ، وأن الوظائف المتاحة تحت مسمي ” 3 وظائف مدير فرع ” بكالوريوس قانون ” الخبرة 12 عام ” عرعر، والباحة، ونجران “، وعدد 12 وظيفة أخصائي مساعد ” بكالوريوس قانون ” عرعر، الباحة، ونجران ” ، عدد 6 وظائف مساعد إداري ” دبلوم متخصص لمدة سنتين بعد الثانوية ” عرعر، والباحة، ونجران “.

وأكدت ” الهيئة ” ، أنه على الراغبين في التقدم لإحدى هذه الوظائف تعبئة طلب التوظيف على الموقع الإلكتروني http://www.hrc.gov.sa/ar-sa/Pages/home.aspx خلال فترة التقديم المحددة مع إرفاق المستندات إلكترونيا.