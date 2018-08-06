الطيران المدني بالهند يعلق رخص قائدي الطائرة المنحرفة بمطار الرياض
علَّقت المديرية العامة للطيران المدني الهندي، الرخصة الممنوحة لطياريْن تابعيْن لها؛ وذلك بعد قيامهما بأخطاء فنية خلال محاولتهما الإقلاع من مدرج خاطئ بمطار الرياض.
يذكر أن مكتب تحقيقات الطيران في المملكة، كشف أمس الأحد، عن نتائج التحقيق في حادثة انحراف طائرة هندية على متنها 144 راكبًا و7 ملاحين من الممر الأرض.
وأشار المكتب في بيان له، إلى أن النتائج الأولية للتحقيق بيَّنت أن الطائرة شرعت في الإقلاع من الممر الأرضي (K) المخصص والمعد لمرور الطائرات، بدلاً عن المدرج (R33) المعد للإقلاع.
كما أكدت أن الرؤية كانت واضحة ولا توجد عوائق أثناء تسارع الطائرة على الممر الأرضي، مشيرًا إلى أنها تجاوزت نهاية الممر الأرضي إلى المنطقة الترابية، ثم توقفت على مقربة من مخرج الممر الأرضي (G4).
وأوضحت أنه تم الاستجابة إلى البلاغ من قبل فرق الإطفاء خلال أقل من دقيقة، ومن ثم إخلاء جميع الركاب عبر أبواب الطوارئ والزلاقات للطائرة بسلام، كما أنه لم ينتج إصابات عن الحادث.
فهد[ عدد التعليقات: 1877 ] نشر منذ 2 ساعتين
كذا احسن انهم سحبوا منهم الرخص
فيصل[ عدد التعليقات: 1403 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق
رااايق[ عدد التعليقات: 5103 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن كانووو مدرنكين قبل الأقلاع **!!
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الطيران المدني بالهند يعلق رخص قائدي الطائرة المنحرفة بمطار الرياض **
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زين أنهم ما جابوا العيد بالطيارة والركاب والمطار ***!!!!
بياااا هزا أنت رخص (ليسن) 2 نفرات سواق فيه علق *** معلوم *!!!
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هههههههههههههههههههههه