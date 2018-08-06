بدء استقبال طلبات المتقدمات للوظائف المؤقتة في الحج

نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن بدء استقبال طلبات المتقدمات للوظائف المؤقتة لموسم حج 1439هـ، اعتبارًا من الأحد 23 / 11 / 1439هـ في مقر الإدارة العامة لخدمة العملاء أثناء الدوام الرسمي.

وتضمنت الشروط : أن تكون سعودية، وتجتاز المقابلة الشخصية، وحاصلة على شهادة البكالوريوس في الحاسب الآلي أو أحد التخصصات العلمية، وحاصلة على دورات في مهارات التعامل مع العميل وفن خدمة العملاء، بالإضافة للقدرة على العمل تحت ضغط.