حلا الترك تكشف عن رأي والدها في ” ممنوع اللمس “

أماني الغامدي(صدى):

أكدت الفنانة البحرينية حلا الترك، أنها تقوم باختيار الاغاني بطريقة ذكية، حيث إنها تطلع إلى الوصول للعالمية والانتشار من خلال ما ستقدمه من أعمال فنية جديدة.

وقالت حلا الترك خلال حديث مع MBCTRENDING ، إنها تتواصل مع والدها المنتج محمد الترك باستمرار إلا انه ” لم يعد يتدخل في خياراتها الفنية، واكتفى بالاتصال بها والتبريك لها عن نجاح أغنيتها الجديدة (ممنوع اللمس) ” ، مؤكدة أنها تشعر بالراحة النفسية بوجودها مع والدتها أكثر مما كانت مع والدها، لافتة بخجل ” حضن الأم غير ” .

وأضافت أنها لم تسمع أي تعليق سلبي حتى الآن فيما يخص اغانيها، مبينة انها سعيدة بالنجاح الذي تحققه اغانيها الجديدة.