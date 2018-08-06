هاشتاق ” اعتزال محمد عبده ” يتصدر ” تويتر ” والمغردين يتفاعلون

أماني الغامدي(صدى):

تصدر هاشتاق ” اعتزال محمد عبده ” خلال الساعات الماضية، حتى صار الترند الأول على مستوى المملكة بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وتفاعل عدد كبير من ” المغردين ” مع الهاشتاق والذين تباينت أرائهم حول خبر اعتزال الفنان ، والذي لم يُعرف مصدره ومدى صحته ، وقالت مغردة تدعى ” الجوهرة ” : ” ياخسارة كنت أبغى أحضر حفله له قبل ما يعتزل ” .

وأضاف مغرد : ” سمعت إنه بيعتزل الحفلات بس عشان الدكتور يقول له لا توقف كثير ، مخدوم يابو نورة بنجيب لك ثلاث كراسي لو تبي واحد لك وواحد للعود وواحد لوليد فايد بعد أهم شيء لا تعتزل الحفلات ياخي ” .

وأوضح مغرد يدعى فارس : ” صراحة محمد ما صار يقدم فن زي زمان صارت أغانيه مو مرة حلوة وطربية وصار يكرر نفسه كتير فياليت يعتزل أحسن له ولينا “.

وعلى جانب آخر شكك عدد من النشطاء في صحة الأنباء المتداولة، حيث قالت مغردة تدعى سارة : ” يعني عشان طلال مداح ترند له يومين تطلعون محمد عبده ترند غصب ؟ وبخبر اعتزال وحفلته بالعيد بعد ؟ ما هذه السماجة يا قوم “.

وأكمل عبد الإله المالكي : ” اعتزال محمد عبده إشاعة ، حيث سيلتقي فنان العرب بجمهوره في حفل كبير بالعاصمة البريطانية لندن في ٢٣ أغسطس الجاري ، ويستعد بعدها لإقامة عدة حفلات بالإضافة لأعمال جديدة ستطرح قريبا ” .

وقال مغرد آخر : ” الخبر إشاعه فنان العرب محمد عبده مستمر في الغناء على المسرح “.

والجدير بالذكر أن الفنان محمد عبده لم يصدر أي بيان حتى الآن يوضح حقيقة اعتزاله والأنباء المتداولة .