بالصور.. بي إم دبليو ترفع أسعار X5 وX6 في الصين

واشنطن(صدى):

تستعد BMW لرفع أسعار سياراتها X5 وX6 المصنعين في الولايات المتحدة والمصدرين للسوق الصيني للتماشي مع التعريفات الجمركية الجديدة على صادرات السيارات الأمريكية للصين.

ويتوقع ظهور الاسعار الجديدة خلال الأسبوع الحالي مع توقع زيادة أسعار X5 وX6 بين 4 و7%.

وتظهر الزيادات أن شركة BMW ستحاول استيعاب بعض آثار الزيادة وتقلل من مستوى الارتفاع في السعر بالتقليل من هامش الربح لتحافظ على سعر السيارات وللاستمرار في المنافسة في فئة السيارات الفاخرة في السوق الصيني.

وتأتي خطوة BMW تابعة لخطوة تسلا بعد أن أعلنت الصين تعريفات جمركية جديدة على السيارات الأمريكية في بداية الشهر الماضي وتأتي السيارات جزء من سلع كثيرة داخل الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.

وكانت الصين قد أعلنت أنها ستقوم في العام الحالي بتقليل الجمارك على السيارات المصدرة للصين, ولكنها قامت بزيادتها بنسبة 25% على السيارات المصنعة في أمريكا.

وكانت الشركة البافارية قد صدرت في العام الماضي أكثر من 100 ألف سيارة من الولايات المتحدة للصين .