بالصور.. ساعي بريد ينقذ فتاة مغتصبة من عصابة

واشنطن(صدى):

نشرت وسائل إعلام أمريكية، قصة توضح شجاعة ساعي بريد، قام بتحرير فتاة من أيدي عصابة اغتصبتها لمدة 3 أيام.

قالت التقارير الصحفية، إنه اختطفت أحدى العصابات ” كريستال ألين ” صاحبة الـ16 عام، من أمام منزلها بولاية كاليفورنيا ، واعتدو عليها بالضرب، وعندما صرخت أعطوها مخدرًا واغتصبوها، وبعد 3 أيام تمكنت من الهرب.

وأكدت ” التقارير ” ، أن الفتاة كانت في سيارة أحد المختطفين وقفزت منها واختبأت وراء المباني، ثم قابلت ساعي البريد وساعدها على الهرب منهم.

وأشارت ” التقارير “، إلى أن ساعي البريد سمع بكاء الفتاة حيث بدا عليها أنها تحاول الهرب من شيء، فأخذها وتركها تجلس في شاحنة البريد حتى وصلت الشرطة وأنقذتها.