بالصور.. ساعي بريد ينقذ فتاة مغتصبة من عصابة
نشرت وسائل إعلام أمريكية، قصة توضح شجاعة ساعي بريد، قام بتحرير فتاة من أيدي عصابة اغتصبتها لمدة 3 أيام.
قالت التقارير الصحفية، إنه اختطفت أحدى العصابات ” كريستال ألين ” صاحبة الـ16 عام، من أمام منزلها بولاية كاليفورنيا ، واعتدو عليها بالضرب، وعندما صرخت أعطوها مخدرًا واغتصبوها، وبعد 3 أيام تمكنت من الهرب.
وأكدت ” التقارير ” ، أن الفتاة كانت في سيارة أحد المختطفين وقفزت منها واختبأت وراء المباني، ثم قابلت ساعي البريد وساعدها على الهرب منهم.
وأشارت ” التقارير “، إلى أن ساعي البريد سمع بكاء الفتاة حيث بدا عليها أنها تحاول الهرب من شيء، فأخذها وتركها تجلس في شاحنة البريد حتى وصلت الشرطة وأنقذتها.
عبدالله[ عدد التعليقات: 970 ] نشر منذ 2 ساعتين
عندهم الاغتصاب جريمه يعاقب عليها المجتمع قبل القانون.
للاسف عندنا وفي معظم دول العالم الثالث الاغتصاب في نظر المجتمع فضيحه وجريمة في نظر القانون فقط.
لدرجة انه في بعض الدول يتم تزويج المغتصبه لمغتصبها عنوه بداعي ستر الفضيحه بدل ان يتم بتر عضوه التناسلي.