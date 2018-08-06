  • الإثنين 6

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. الخبير التحكيمي محمد فودة يتعرض لأزمة قلبية بالأردن

الخبير التحكيمي محمد فودة يتعرض لأزمة قلبية بالأردن

الخبير التحكيمي محمد فودة يتعرض لأزمة قلبية بالأردن
ماجد محمد(صدى):

تعرض الخبير التحكيمي ” محمد فودة ” ، اليوم الاثنين، إلى أزمة قلبية خلال متابعته لتمرين نادي أحد بمعسكره المقام بالعاصمه الأردنية عمان.

وتم نقل الفوده لمستشفى عمان الدولي وإجراء عملية قسطرة للقلب بشكل عاجل تكللت بالنجاح.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5103 ] نشر منذ 1 ساعة

ألف مليون سلامة عليك يااا كابتن محمد فودة ** والحمد لله على نجاح العملية *!!
*
والله يرجعك لنا سالم غانم ** إن شاء الله **

[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 29 دقيقة

الف سلامة عليك ابو فهد💐
رجل قمة في الاخلاق والاحترام
دوم مذكور بالخير
اهم شئ يا ابو فهد ابعد عن القوة المفرطة تسلم😅
ان شاءالله تقر عين غاليك بسلامتك وعافيتك💐

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *