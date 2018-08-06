الخبير التحكيمي محمد فودة يتعرض لأزمة قلبية بالأردن

ماجد محمد(صدى):

تعرض الخبير التحكيمي ” محمد فودة ” ، اليوم الاثنين، إلى أزمة قلبية خلال متابعته لتمرين نادي أحد بمعسكره المقام بالعاصمه الأردنية عمان.

وتم نقل الفوده لمستشفى عمان الدولي وإجراء عملية قسطرة للقلب بشكل عاجل تكللت بالنجاح.