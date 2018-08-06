الخبير التحكيمي محمد فودة يتعرض لأزمة قلبية بالأردن
تعرض الخبير التحكيمي ” محمد فودة ” ، اليوم الاثنين، إلى أزمة قلبية خلال متابعته لتمرين نادي أحد بمعسكره المقام بالعاصمه الأردنية عمان.
وتم نقل الفوده لمستشفى عمان الدولي وإجراء عملية قسطرة للقلب بشكل عاجل تكللت بالنجاح.
رااايق[ عدد التعليقات: 5103 ] نشر منذ 1 ساعة
ألف مليون سلامة عليك يااا كابتن محمد فودة ** والحمد لله على نجاح العملية *!!
*
والله يرجعك لنا سالم غانم ** إن شاء الله **
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 29 دقيقة
الف سلامة عليك ابو فهد💐
رجل قمة في الاخلاق والاحترام
دوم مذكور بالخير
اهم شئ يا ابو فهد ابعد عن القوة المفرطة تسلم😅
ان شاءالله تقر عين غاليك بسلامتك وعافيتك💐