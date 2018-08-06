الزعاق: غدا بداية آخر مواسم الصيف

عادل الحربي (صدى):

أكد الخبير الفلكي خالد الزعاق، اليوم الاثنين، أن غدًا الثلاثاء هو أول موسم ” مرخيات القلايد ” ، والذي يعد آخر مواسم الصيف الحار.

وأوضح ” الزعاق ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذا الموسم يستمر لمدة 26 يومًا ” 13 يومًا من الكليبين و13 يومًا من سهيل ” .

وأضاف أنه بانتهاء هذا الموسم يبرد آخر الليل وتتحسن الأجواء في آخر النهار وتبدأ الرطوبة في الانكماش عن السواحل.