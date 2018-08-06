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الزعاق: غدا بداية آخر مواسم الصيف

الزعاق: غدا بداية آخر مواسم الصيف
عادل الحربي (صدى):

أكد الخبير الفلكي خالد الزعاق، اليوم الاثنين، أن غدًا الثلاثاء هو أول موسم ” مرخيات القلايد ” ، والذي يعد آخر مواسم الصيف الحار.

وأوضح ” الزعاق ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذا الموسم يستمر لمدة 26 يومًا ” 13 يومًا من الكليبين و13 يومًا من سهيل ” .

وأضاف أنه بانتهاء هذا الموسم يبرد آخر الليل وتتحسن الأجواء في آخر النهار وتبدأ الرطوبة في الانكماش عن السواحل.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2078 ] نشر منذ 4 ساعات

خله يروح بهذلنا وجاب لنا البلا

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