الزعاق: غدا بداية آخر مواسم الصيف
أكد الخبير الفلكي خالد الزعاق، اليوم الاثنين، أن غدًا الثلاثاء هو أول موسم ” مرخيات القلايد ” ، والذي يعد آخر مواسم الصيف الحار.
وأوضح ” الزعاق ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذا الموسم يستمر لمدة 26 يومًا ” 13 يومًا من الكليبين و13 يومًا من سهيل ” .
وأضاف أنه بانتهاء هذا الموسم يبرد آخر الليل وتتحسن الأجواء في آخر النهار وتبدأ الرطوبة في الانكماش عن السواحل.
مغرد[ عدد التعليقات: 2078 ] نشر منذ 4 ساعات
خله يروح بهذلنا وجاب لنا البلا
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفرالله