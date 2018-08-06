ميت يعود إلى الحياة ليتوفى ” مُغسله ” بسكتة قلبية

مليكة فؤاد(صدى):

شهدت قرية بمدينة ” مراكش ” حادثة غريبة من نوعها؛ حيث عاد رجل ميت إلى الحياة وتوفى الإمام الذي كان يهمّ بغسل جثمانه بمسجد القرية.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، فإن الرجل سقط مغميًا عليه في مسجد القرية خلال أدائه صلاة الجمعة واُعتبر متوفيًا، وتم تسليم شهادة وفاة وتصريح بالدفن إلى ذويه.

وكانت الصدمة عندما استفاق الرجل من غيبوبته لحظة قيام إمام المسجد بتحضير جثمانه للدفن؛ وهو الأمر الذي أسفر عن إصابة الإمام بسكتة قلبية ليفارق بعدها الحياة.