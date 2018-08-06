فيديو يوثق سرقة منزل في وضح النهار بحي السويدي في الرياض
وثقت مقاطع فيديو، سجلتها كاميرات المراقبة، اليوم الاثنين، قيام لصين بالسطو على أحد المنازل بحي السويدي جنوب مدينة الرياض، وسرقتهما المنزل في وضح النهار.
وأظهرت المقاطع، قيام اللصين بإيقاف سيارة استقلونها بموقع بعيدًا عن المنزل، واقتربوا من المنزل المقصود سيرًا على الأقدام، وعند وصولهم إليه، قام أحدهم بالقفز من فوق سور المنزل وفتح الباب لشريكه الآخر في الجريمة، ليتجولا داخل المنزل.
وبعد مرور نحو 10 دقائق على دخولهما المنزل، خرج اللصين بسرعة وهما يحملا المسروقات، والتي تمثلت في ” ذهب ” بقيمة 10 آلاف ريال، وجوال من نوع ” سامسونج ” ، ولاب توب من نوع ” ديل ” ، بالإضافة إلى عدد من الساعات الفاخرة والاكسسوارات النسائية.
وظهر اللصين خلال مقطعي الفيديو، ووجوههما غير مغطاه، فيما التقطت الكاميرات رقم لوحة السيارة، وهي من نوع ” كامري ” وفضية اللون.
يشار إلى أن الشرطة قد حضرت إلى المنزل لمعاينة المسروقات، فيما تم تسليمهم مقاطع الفيديو الموثقة التي سجلتها كاميرات المراقبة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال اللصين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51285 ] نشر منذ 5 ساعات
حرامية فاسدون ,,
,, قصوا اياديهم ليكونوا عبرة لغيرهم ,,
طلال[ عدد التعليقات: 2588 ] نشر منذ 5 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل
ماجد[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 5 ساعات
ينبغي تنفيذ حكم الله معهم
مغرد[ عدد التعليقات: 2078 ] نشر منذ 4 ساعات
الحوارى تفتقد الى عدم وجود دوريات لا يو جد دوريات فى الحوارى كما كان اول
مغرد[ عدد التعليقات: 2078 ] نشر منذ 4 ساعات
قبل تقريبا شهر كسر قزارز مجموعة سيارت بحى المونسيه عند المدرسه الان الصباح تفتح المدرسه شو فوا الكيمرا الى على الباب تطلع لكم الحرامى انشا الله
فهد[ عدد التعليقات: 1880 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
فيصل[ عدد التعليقات: 1406 ] نشر منذ 4 ساعات
الله ينتقم منهم هاذولا المجرمين
قوقاز[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 4 ساعات
الله وكبر عليك صاطي جدا
نوير[ عدد التعليقات: 1120 ] نشر منذ 4 ساعات
الله لا يوفقهم
تركي[ عدد التعليقات: 1120 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يسترها من اللي بنسمعه