فيديو يوثق سرقة منزل في وضح النهار بحي السويدي في الرياض

حمود العنزي(صدى):

وثقت مقاطع فيديو، سجلتها كاميرات المراقبة، اليوم الاثنين، قيام لصين بالسطو على أحد المنازل بحي السويدي جنوب مدينة الرياض، وسرقتهما المنزل في وضح النهار.

وأظهرت المقاطع، قيام اللصين بإيقاف سيارة استقلونها بموقع بعيدًا عن المنزل، واقتربوا من المنزل المقصود سيرًا على الأقدام، وعند وصولهم إليه، قام أحدهم بالقفز من فوق سور المنزل وفتح الباب لشريكه الآخر في الجريمة، ليتجولا داخل المنزل.

وبعد مرور نحو 10 دقائق على دخولهما المنزل، خرج اللصين بسرعة وهما يحملا المسروقات، والتي تمثلت في ” ذهب ” بقيمة 10 آلاف ريال، وجوال من نوع ” سامسونج ” ، ولاب توب من نوع ” ديل ” ، بالإضافة إلى عدد من الساعات الفاخرة والاكسسوارات النسائية.

وظهر اللصين خلال مقطعي الفيديو، ووجوههما غير مغطاه، فيما التقطت الكاميرات رقم لوحة السيارة، وهي من نوع ” كامري ” وفضية اللون.

يشار إلى أن الشرطة قد حضرت إلى المنزل لمعاينة المسروقات، فيما تم تسليمهم مقاطع الفيديو الموثقة التي سجلتها كاميرات المراقبة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال اللصين.