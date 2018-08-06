أوزيل يرحب بانضمام مساعد الدوسري إلى فريقه

ماجد محمد(صدى):

شارك اللاعب الشاب مساعد الدوسري، صاحب الـ18 عامًا الشهير بـ ” إم إس دوسري7 ” في بطولة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية ” فيفا 18 ” بمشاركة نحو 20 مليون لاعب من أنحاء العالم.

وصار ” الدوسري ” من بين 32 لاعبًا فقط وصلوا إلى نهائيات البطولة التي أقيمت في لندن واختتمت أمس الأحد، كما وصل للمباراة النهائية واستطاع أن يفوز فيها 4-0 على لاعب فريق أيندهوفن، البلجيكي ستيفانو بينا؛ ليحصد لقب بطل العالم في كرة القدم الإلكترونية ويفوز جائزة مالية قدرها 213 ألف يورو.

وقد يصبح مساعد الدوسري الآن ضمن فريق الكرة الإلكترونية، الذي أسسه الألماني مسعود أوزيل، نجم المانشافت سابقًا وآرسنال الإنجليزي حاليًا، الذي أعلن عن تأسيس فريق خاص لكرة القدم الإلكترونية اسمه teamozil فريق أوزيل، وأنه بصدد البحث عن لاعبين من جميع أنحاء العالم للانضمام لفريقه.

ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي لوكالة ” eSportsReputation ” ، يوشوا بيغير، المسؤولة عن ضم اللاعبين لفريق أوزيل، قائلًا: ” نحن نتفاوض حالياً مع كل لاعبي القمة في العالم، ولا شك أن إم إس دوسري7، بعد فوزه باللقب هو واحد من هؤلاء. ”

وأشار إلى أن هناك عقبة صغيرة تقف في طريق انضمام الدوسري إلى فريق أوزيل، فالدوسري متعاقد حالياً مع فريق ” يو أس كلان ” ، غير أن مبالغ انتقال اللاعين في عالم كرة القدم الإلكترونية مازالت صغيرة حتى الآن، وضمه للمشاركة في موسم فيفا 19، يبدو محتملًا.