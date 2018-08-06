” التجارة ” تقدم عدة نصائح قبل التوقيع على أي عقد

علي القحطاني(صدى):

قدمت وزارة التجارة والاستثمار، عددًا من النصائح للمواطنين والمقيمين للالتزام بها قبل التوقيع على أي عقد حتى لا تضيع حقوقهم ويقعون ضحية لأي عملية نصب.

وأوضحت الوزارة أنه: ” ينبغي قبل التوقيع على أي عقد قراءته جيدًا حتى لا يصبح حجة ضد الشخص وليس لصالحه، وضرورة أن يكون العقد متضمنًا لكافة التفاصيل الممكنة كالسعر المتفق عليه والدفعات ومدة وشروط التسليم والشرط الجزائي إن وُجد . ”

وأكدت ” التجارة والاستثمار ” على أهمية أن يكون العقد خالٍ من العبارات الخادعة والغير مهمة، ومتضمنًا للتكاليف الإضافية المحتملة، وأن يراعي التعديلات الطارئة سواء كان زيادة أو تخفيضًا في المواصفات، كما يجب أن يكون مطابقًا للواقع، وألا ينسى الشخص نسخته من العقد بعد توقيعه وختمه من المحل أو الجهة التي تعاقد معها، بالإضافة إلى صور للسلع التي تم اختيارها.