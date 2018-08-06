جامعة بيشة تعلن قبول 4244 طالبا وطالبة للعام المقبل

بيشة(صدى):

أعلنت جامعة بيشة عن أسماء المرشحين والمرشحات للقبول في المرحلتين الأولى والثانية والبالغ عددهم 4244 طالبًا وطالبة في التخصصات المتاحة بمقر الجامعة في بيشة و النماص وبلقرن وتثليث.

واعتمدت الجامعة نتائج القبول للمرحلة الثانية في برنامج البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي ١٤٤٠/١٤٣٩ هـ وذلك عبر إرسال رسائل نصية الى الأرقام المدخلة ضمن طلبات القبول، حيث بلغ العدد الإجمالي لمن تم تثبيت قبولهم ٣٢٧ بلغ عدد الذكور منهم ٨٠ وعدد الإناث ٢٤٧، وذلك بمقر الجامعة الرئيس بمحافظة بيشة وفروعها في كل من النماص وتثليث وبلقرن.

ودعا عميد القبول والتسجيل الدكتور فارس القرشي جميع المتقدمين والمتقدمات الذين تم اعتماد ترشيحهم الدخول عبر بوابة القبول والتسجيل وطباعة إشعار القبول الذي يتضمن مقر الدراسة والتخصص والدرجة العلمية الذي تم تثبيت الطالب/الطالبة عليه والرقم الجامعي الخاص به.

من جهة, أخرى مكنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة المرشحين والمرشحات في برنامج القبول للدراسة للعام الجامعي 1439-1440هـ من تغيير التخصص الذي تم قبولهم عليه، وذلك بحسب الشواغر المتاحة في الكليات والأقسام الأكاديمية.

كما دعت العمادة الراغبين في تغيير التخصص للدخول لحساب المرشح على بوابة القبول والتسجيل الإلكترونية ثم اختيار أيقونة تغيير تخصص، وتحديد التخصص الجديد من التخصصات المتاحة، بعد ذلك يتم قراءة التعهد الخاص بالتغيير والموافقة عليه، قبل أن يتم بعث رسالة تأكيد الطلب على جوال المتقدم.