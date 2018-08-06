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الوحدة الإماراتي يوقع مع البرازيلي ليوناردو

الوحدة الإماراتي يوقع مع البرازيلي ليوناردو
نواف السالم(صدى):

وقع نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الاثنين، رسميًا مع لاعب الأهلي السابق البرازيلي ليوناردو دا سيلفا، لمدة موسمين مقبلين.

وأكد النادي على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن ليوناردو يعد إضافة قوية لكتيبة الوحدة، نظرًا لخبرته حيث لعب في عدة دوريات أوروبية ” الدوري اليوناني والأوكراني والروسي والصيني والأذربيجاني ” .

وقال النادي ” وقع اللاعب البرلزيلي ليونارد دا سيلفا صباح اليوم عقد مع الوحدة لمدة موسمين وذلك بعد اجتياز الفحص الطبي ليصبح ذلك ليوناردو الأجنبي الرابع في صفوف العنابي ” .


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