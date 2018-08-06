محاكمة خليجيين متهمين باستغلال قاصرات جنسيا

نيودلهي(صدى):

تحاكم المحكمة الهندية العليا في يوم الـ16 من الشهر الحالي، ثلاثة قطريين ومواطنين اثنين من سلطنة عُمان، بتهمة استغلال قاصرات جنسيًا، في إطار زيجات محددة زمنيًا، وذلك بعد أن اتهمتهم العام الماضي بدفع بين 4500 و15500 دولار لوسطاء يؤمنون لهم فتيات صغيرات السن للزواج بهن لفترة قصيرة.

ومن جانبه، أوضح سفير سلطنة عمان في نيو دلهي، أنه: ” اتصل بالسجناء لطمأنتهم بشان تسريع المحاكمة بعد تأجيلها 11 مرة ” معربًا عن تفاؤله بأن القضية في طريقها للحل.

وأكد أن سفارة سلطنة عمان عيَّنت محاميًا لمتابعة هذه القضية، وهو يتوقع أن تنتهي القضية قريبًا؛ فيما تم إطلاق سراح السجناء الخمسة بأمر من المحكمة، وتم احتجاز جوازات سفرهم لمنعهم من مغادرة الهند لحين انتهاء القضية.