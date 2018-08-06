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فيدال في برشلونة لمدة 3 سنوات

فيدال في برشلونة لمدة 3 سنوات
نواف السالم(صدى):

وقع لاعب وسط منتخب تشيلي أرتورو فيدال، اليوم الاثنين، عقد انتقال مع نادي برشلونة الإسباني لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وكشفت صحف إسبانية أن اللاعب التشيلي اجتاز الاختبارات الطبية في ناديه الجديد بنجاح صباح اليوم، حيث ظهر فيدال عقب التوقيع في مؤتمر صحفي مع نائي رئيس النشاط الرياضي في برشلونة.

وعبر ” فيدال ” عن سعادته بالانضمام إلى ناديه الجديد، قائلًا ” انا سعيد للغاية بوجودي ضمن أفضل فريق في العالم، وأتمنى أن استفيد من هذا لأقصى حد وأن أبذل أقصى ما لدي داخل الملعب “.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2588 ] نشر منذ 5 ساعات

بالتوفيق

[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 5 ساعات

😍😍😍😍

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