كفى الليث تكرم المحلات التي لا تبيع التبغ

نايف السالم(صدى):

ضمن حملة الليث بلاتدخين كرمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالمحافظة عددا من المحلات وذلك نظير امتناعها عن بيع التبغ.

وبين مدير جمعية كفى بالليث الأستاذ وسام المهداوي أن فريق المناصحة قدم الهدايا للمحلات التي لا تبيع التبغ حرصا منها على صحة أبناء هذا الوطن المبارك وعلما منهم أن هذا المال ليس فيه بركة.

وذكر المهداوي أن فريق المناصحة بكفى الليث توجه إلى عدد من المحلات التي تبيع التبغ لتعريفهم بالحملة ولمحاولة إقناعهم بالتخلي عن بيع هذه الآفة ولما لذلك من فوائد عظيمة على المجتمع.

هذا وشهدت حملة الليث بلا تدخين تفاعل كبير من أهالي وشباب المحافظة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.