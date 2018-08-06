القبض على 4 مقيمين لتزويرهم تصاريح دخول عمالة للمشاعر المقدسة

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال البحث الجنائي بشرطة محافظة جدة، من القبض على أربعة مقيمين من جنسية عربية، داخل أحد المنازل بحي بني مالك، لتزويرهم تصاريح دخول العمالة إلى المشاعر المقدسة.

وضبط رجال البحث بموقع منطقة التزوير 1000 تصريح كانوا جاهزين للبيع، قيمة كل منهم 500 ريال، فضلًا عن اكتشاف قيامهم بتوزيع 200 آخر قبل الإطاحة بهم، فيما عثروا على 700 تصريح كانت جاهزة للطباعة، و 200 بطاقة موظف حملات الحج، و 400 بطاقة موظف في الهدي والأضاحي، و300 بطاقة للإعاشة والتغذية.

ونجحت ” شرطة جدة ” أيضًا، في العثور على 600 سوار معصم، وتعليقات للبطاقة على الصدر، جميعها تم تزويرها في معمل للطباعة في بني مالك بجدة، وتبين أن الجناة المزورون، كانوا يطلبون من الزبون صورة من الإقامة وصورة شخصية ومبلغ 500 ريال، ليتم إصدار بطاقة تخوله المرور عبر نقاط التفتيش على أنه يعمل في المشاعر المقدسة.

جدير بالذكر، أن ” شرطة جدة ” قد سجلت اعترافات الجناة المزورين، وتمت إحالتهم إلى الجهات الأمنية، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة.