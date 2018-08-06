مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 12.58 نقطة ليقفل عند مستوى 8230.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 145مليون سهم تقاسمتها أكثر من 98 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 109 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اللجين، وساكو، والحكير، والكابلات، ودله الصحية، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سويكورب وابل ريت، والصقر للتأمين، وسلامة، و بى سى آى، والمستشفى السعودي الألماني فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 8.50%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، وكيان السعودية، ودار الأركان، والحكير هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، وكيان السعودية، والحكير، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 19.69 نقطة ليقفل عند مستوى 2817.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 944 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر

من 67 ألف سهم تقاسمتها 140 صفقة.