رئيس بلدية محافظة طريف يقوم بجولة ميدانية على عدد من المشاريع الجاري تنفيذها

سعيد العجل(صدى):

قام رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عودة بن خلف العنزي بجولة ميدانية تفقدية على عدد من المشاريع التابعة لبلدية محافظة طريف يرافقه مهندسي قسم المشاريع بالبلدية ، حيث شملت الجولة تفقد مشروع مبنى البلدية ومشروع مبنى صالة احتفالات الاهالي ، ومشروع سفلتة طريق ابو بكر امتداد طريق الجامعة ، ومشروع تصريف السيول بحي الورود .

ووجه العنزي بضرورة سرعة الانتهاء من جميع الأعمال وحث جميع المقاولين بضرورة تنفيذ الأعمال الموكلة لهم والانتهاء منها حسب الجدول الزمني لكل مشروع ووفق المواصفات الفنية المعتمدة , كما وجه رئيس البلدية مدير المشاريع وجميع المهندسين المشرفين بمتابعة الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة وإعداد التقارير الازمه, حاثا الجميع على مضاعفة الجهود خدمة للوطن والمواطن .

وأضاف العنزي بأن البلدية حريصة كل الحرص على تطوير وتنمية المحافظة حسب الدراسات والخطط المعمول بها لتوفير كل ما يحتاجه المواطن من الخدمات ٠

كما أكد العنزي بأن هناك جولات تفقدية مستمرة لمتابعة الأعمال الميدانيه والمشاريع الجاري تنفيذها , والوقوف على احتياجات الأهالي ٠