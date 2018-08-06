رئيس بلدية محافظة طريف يقوم بجولة ميدانية على عدد من المشاريع الجاري تنفيذها
قام رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عودة بن خلف العنزي بجولة ميدانية تفقدية على عدد من المشاريع التابعة لبلدية محافظة طريف يرافقه مهندسي قسم المشاريع بالبلدية ، حيث شملت الجولة تفقد مشروع مبنى البلدية ومشروع مبنى صالة احتفالات الاهالي ، ومشروع سفلتة طريق ابو بكر امتداد طريق الجامعة ، ومشروع تصريف السيول بحي الورود .
ووجه العنزي بضرورة سرعة الانتهاء من جميع الأعمال وحث جميع المقاولين بضرورة تنفيذ الأعمال الموكلة لهم والانتهاء منها حسب الجدول الزمني لكل مشروع ووفق المواصفات الفنية المعتمدة , كما وجه رئيس البلدية مدير المشاريع وجميع المهندسين المشرفين بمتابعة الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة وإعداد التقارير الازمه, حاثا الجميع على مضاعفة الجهود خدمة للوطن والمواطن .
وأضاف العنزي بأن البلدية حريصة كل الحرص على تطوير وتنمية المحافظة حسب الدراسات والخطط المعمول بها لتوفير كل ما يحتاجه المواطن من الخدمات ٠
كما أكد العنزي بأن هناك جولات تفقدية مستمرة لمتابعة الأعمال الميدانيه والمشاريع الجاري تنفيذها , والوقوف على احتياجات الأهالي ٠
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