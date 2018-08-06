التحقيق في إغلاق مركز الرعاية الصحية بمركز الثمامية في حائل

علي العنزي(صدى):

بدأت المديرية العامة للشؤون الصحية بحائل، التحقيق في ملابسات إغلاق مركز الرعاية الصحية الأولية بمركز الثمامية 240 كلم جنوب حائل خلال ساعات العمل الرسمية.

ويتابع التحقيق مدير الشؤون الصحية بحائل الدكتور حمود الشمري، الذي طلب أسباب وملابسات إغلاق المركز الصحي أمام المرضى والمراجعين والعمل على معاقبة المتسببين في ذلك.

وكان المرضى والمراجعون فوجئوا أثناء وصولهم للمركز الصحي بإغلاق بوابته الرئيسية والأبواب الفرعية دون إنذار سابق بالإغلاق، ما أدى إلى حجز المرضة في مراكز صحية بعيدة.