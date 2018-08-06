مواطن يتنازل طوعا عن معاشه الشهري لتحسن أحواله المادية بمكة

نايف السالم(صدى):

شهدت منطقة مكة المكرمة، تنازل مواطن طوعًا عن معاشه الشهري الذي يتقاضاه من مكتب الضمان الاجتماعي، مطالبًا بإعفاءه من المساعدات التي تقدم له، لتحسن أحواله المالية والمعيشية، مشيرًا لتوفيره لإعانة ذوي الإعاقة.

ومن جانبه، أوضح علي الخلف، مدير عام المعاشات والبحث الاجتماعي بوكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن المواطن أبلغ مكتب الضمان بمكة، برغبته في التخلي عن حقه في المعاش الضماني، وكذلك قيمة مساندة السلة الغذائية، وبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء، ومبلغ المساعدات المقطوعة، التي صرفت له في شهر شعبان الماضي.

وتقدم مدير عام المعاشات، بالشكر والتقدير للمواطن على مبادرته، مؤكدًا أن هذا الفعل ليس مستغربًا على أبناء المملكة، مناشدًا كل من تتحسن أحواله المالية من مستفيدي الضمان الاجتماعي، بالاستغناء عن المعاش، باعتبار أن غالبيته يأتي من أموال الزكاة التي ينبغي أن تصرف لمستحقيها.

كما دعا ” الخلف ” ، إلى الافادة من برامج التمكين التي تقدمها الوكالة، والتي تسهم في نقلهم من الرعوية إلى التنموية، فيما أشارت الوزارة إلى التزامها بتأدية مهامها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين، وتطبيق الأنظمة على الجميع.