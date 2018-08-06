أول سعودية تقوم بمهمة كاتب عدل

عادل الحربي(صدى):

أكدت مصادر مطلعة، أن أول سعودية تنفذ مهمة كاتب عدل هي الموثقة نجود عداوي، وذلك بعد أن منح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني 12 امرأة رخصة التوثيق.

وأشارت المصادر، إلى أنه تحتوي الاختصاصات الممنوحة للموثقين والموثقات، إصدار الوكالات وفسخها، توثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، على أن يعمل الموثقون والموثقات في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.

ومن الجدير بالذكر، أن خدمة الموثّق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص بهدف تسهيل الإجراءات على المستفيدين، ودعمًا للاقتصاد الوطني ورؤية 2030.