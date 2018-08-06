قرقاش عن تدخل كندا: لن نقبل التدخل في قوانيننا وسيادتنا
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الاثنين، على دعم الإمارات الكامل للمملكة في دفاعها عن سيادتها وقوانينها والإجراءات التي تتخذها.
وأوضح ” قرقاش ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أنه لن يقبل أحد بأن تكون قوانيننا وسيادتنا محل ضغط أو مساومة، قائلًا ” إعتقاد بعض الدول أن نموذجها وتجربتها تسمح لها بالتدخل في شؤونا مرفوض مرفوض “.
وجاءت تصريحات الدكتور أنور قرقاش، ردًا على مواقف الحكومة الكندية السلبية اتجاه المملكة وتدخلها في شؤونها الداخلية.
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كفو يا عيال زايد