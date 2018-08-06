صدور حكم لصالح 273 موظفا ومنحهم 65 مليون ريال ضد ” المياه “

سالم المطيري(صدى):

أصدرت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالقصيم، حكمًا لصالح 273 موظفًا من التشغيل الذاتي بفرع ” المياه ” بالمنطقة، لاستحقاقهم بدل سكن، وستبلغ فاتورة بدل السكن للموظفين نحو 65 مليون ريال.

جاء ذلك بعد مطالبات استمرت لأكثر من 30 عامًا لتستقبل الهيئة القضية، وتعقد جلساتها للنظر فيها، وفي جمادى الأولى العام الماضي فُصل فيها، وحُكم للموظفين، ورفعت للديوان الملكي وأيّد القرار، ومن المنتظر أن تستقبل فروع الهيئات العمالية بالمملكة، شكاوى مماثلة لموظفي التشغيل الذاتي العاملين بمديريات المياه بالمناطق.

ونصّ حكم هيئة تسوية الخلافات العمالية على ما يلي: ” وحيث إن المديرية العامة قد دفعت بعدم استحقاقهم استنادًا لقرار مجلس الوزراء رقم 101 تاريخ 24/ 6/ 1405هـ والذي جاء بايقاف صرف البدلات والمزايا الأخرى، فإن السابق لا يلغي اللاحق ما دام أنه لم ينصّ على ذلك، كما أن القرار رقم 101 جاء لإيقاف بدلات سابقة وليس لما سيلحقه، وما دام صدر استحقاقهم بنصّ خاص مستوفي الشروط اللازمة له، كما أن المديرية لم تقم بتعديل أو إلغاء ذلك النص، وعليه قررت الدائرة استحقاق المدعين بدل سكن حتى تاريخ 30/ 12/ 1437هـ ” .

وكان الموظفون، قد تقدموا للهيئة الابتدائية ببريدة بمطالبهم ببدل سكن، وهي ليست المطالبة الأولى، فقد طالبوا مرارًا، ولكن معاملتهم قوبلت بالرفض، وبعد مداولات، نطقت الهيئة الابتدائية بصرف بدل السكن، وذلك في العام 1436هـ ورُفع الحكم للهيئة العليا لتصديقه.